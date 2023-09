Putina musiało zaboleć. "NATO podsyła gotowca Ukrainie"

- Takimi atakami Kijów wypuszcza mocny sygnał, że Krym jest ukraiński. Uderzenia w Sewastopol, platformy, koszary, systemy walki radioelektronicznej i mosty to pokazanie Putinowi, że Rosja jest i będzie okupantem. Co najważniejsze, skala tych uderzeń zaczyna rosnąć. Pierwotnie były to propagandowe ataki, a teraz starannie dobiera się militarne cele. Może być to również gra ukraińskiego wywiadu i próba odciągnięcia uwagi Rosjan od innych strategicznych celów. Mogą za chwilę Putinowi "zrobić niespodziankę" w innym miejscu - prognozuje rozmówca Wirtualnej Polski.