Tylko pół milion dolarów. Ukraińcy jedną akcją upokorzyli Kreml

Tajna misja Kijowa. Operacja godna Mossadu

- Udało im się znaleźć odpowiednie podejście do pilota, ukryć całą jego rodzinę poza zasięgiem wzroku Rosjan, a w efekcie stworzyć takie warunki, że był on w stanie przelecieć na tym śmigłowcu z załogą, która nie wiedziała, co się dzieje. Kiedy zorientowali się, gdzie usiedli, próbowali uciec. Niestety, zostali zlikwidowani. Chciałbym ich wziąć żywcem, ale mamy to, co mamy – powiedział Budanow.