Biją Rosjan na głowę. Jeńcy wszystko wygadali

Ma to zachęcić młodych z biednych regionów Federacji do zaciągnięcia się do wojska jako żołnierze kontraktowi. A takich można wysyłać na front już po zakończeniu szkolenia podstawowego, które trwa pół roku. Pozwoli to szybko uzupełnić rosnące straty. Przepisów jeszcze nie ma, ale młodzi z Kaukazu i Dalekiego Wschodu chętnie garną się do wojska. Jest to lepsze rozwiązanie niż wegetacja w zabitej dechami wsi.