Masowo na siebie donoszą. W Rosji to powód do dumy

Powszechne donosicielstwo i wysokie kary zniechęciły ludzi do wyrażania swojej opinii. Podczas sond ulicznych ludzie najzwyczajniej w świecie odmawiają odpowiedzi, albo mówią, że nie chcą odpowiadać na pytania o polityce. Dzięki temu w pierwszym kwartale tego roku wpłynęło do Roskomnadzoru "zaledwie" 10701 donosów. Znacznie więcej trafiało bezpośrednio do organów ścigania. Te jednak nie podały szczegółowych danych.