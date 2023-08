Amerykanie odtajnili informacje służb. Tak działa Kreml

Materiały te zostały później wykorzystane przez prawicową telewizję One America News Network (OANN). Innym przedsięwzięciem FSB miały być też organizowane przez Andrieja Stiepanienkę wyjazdy dla zachodnich dziennikarzy do Donbasu w 2014 r., które miały przedstawić im "prawdę" o tym, co się tam dzieje.