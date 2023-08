Co Putin zrobi z wagnerowcami? Nowe doniesienia z Kremla

Kilka grup jest już gotowych: Redut, Convoy i Patriot. "Posiadają one znacznie skromniejszy profil i odnoszą mniejsze sukcesy niż Grupa Wagnera, ale mają tę samą strukturę" – mówi Lou Osborn z organizacji pozarządowej All Eyes on Wagner, współautorka książki o milicji. Niektórzy wagnerowcy według Osborn już przeszli do innych oddziałów najemników, które mają bliskie związki z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU.