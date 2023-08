Już się zaczęło. Przez Polskę sunie cyklon Denis

Temperatura maksymalna wyniesie od około 21-23 st. C na północy i zachodzie, w centrum około 25 st. C, do 32 st. C na południowym wschodzie. Powieje wiatr słaby, zmienny, na wschodzie z przewagą kierunków wschodnich. W rejonach burz porywy wyniosą do 80 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach będzie dochodził do około 75 km/h.