Pogoda radykalnie się zmieni. Najnowsza prognoza

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 27 st. C do 32 st. C, chłodniej będzie na północy od 24 st. C do 26 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, południowy i południowo-zachodni, nad morzem zachodni. W burzach porywy wiatru mogą osiągać do 90 km/h, w Sudetach do 70 km/h.