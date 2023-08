"Putin nie wybaczył nielojalności Prigożynowi". To sygnał dla elit na Kremlu

- Kwestią czasu było usunięcie z życia Prigożyna. Mógł wypaść przez okno, potknąć się na schodach albo zatruć się herbatą. Wybrano wariant lotniczy. To metody znane jeszcze z czasów carskiej Rosji, kontynuowane przez Stalina i w Związku Radzieckim. Wysłanie Prigożyna do Afryki w ostatnich dniach mogło być "zmyłką", by osłabić jego czujność - mówi Wirtualnej Polsce Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu.