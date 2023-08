Bomba w samolocie Prigożyna? "Jest podejrzany"

"To osobisty pilot Prigożyna i były założyciel MNT Aero (właściciel rozbitego odrzutowca) Artem Stiepanow. Organy ścigania nie mogą go znaleźć. Miał dostęp do samolotu. Przed eksplozją wyjechał na Kamczatkę, gdzie 'zabłądził'. Stiepanow jest aktywnie poszukiwany przez organy ścigania, być może nie przebywa już na terenie Federacji Rosyjskiej".