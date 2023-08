Nie tylko Prigożyn? Pozostali dowódcy grupy Wagnera "będą musieli zginąć"

Wydarzenia do upadku maszyny to wg Parafianowicza "kompleksowe czyszczenie pola przed samym zabiciem Prigożyna". - Surowikin nie działał w próżni. On jest reprezentantem poglądu w elitach. Wiadomo, że dochodziło do aresztowań ludzi ze środowiska Surowikina. Widać, że Putin zdecydowanym pociągnięciem próbuje poprawić swoją pozycję w systemie władzy rosyjskiej - komentuje ekspert.