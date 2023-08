Nowa broń Rosjan. Chcą zmienić bieg wojny

Rok później zaczęły się testy państwowe, które miały się skończyć pod koniec 2022 r. Jednak wojna i spowodowane nią sankcje znacznie opóźniły program badawczy, który zakończył się dopiero na początku sierpnia 2023 r. Teraz Rosjanie mają zamiar jak najszybciej wprowadzić haubicę do produkcji. Będzie to o tyle łatwe, że do jej produkcji wykorzystali systemy, które są już na wyposażeniu armii.