Panicznie się boją. Niecodzienny sposób na ochronę mostu Krymskiego

Przy obecnych uderzeniach bardziej wykorzystywany jest Mykoła-3. Ma 5,5 m długości, wypiera ok. jednej tony, a głowica bojowa waży ok. 150-200 kg. Zasięg jednostki jest obliczany na 800 km. Zapas paliwa pozwala mu oczekiwać na odpowieni cel przez 60 godzin. Rozpędza się do prędkości 80 km/h, co w połączeniu z niewielkimi rozmiarami powoduje, że jest celem trudnym do przechwycenia.