Duda wyjaśnia dlaczego nie postawił ultimatum Ukrainie ws. Wołynia

Zaznaczył jednak, że oczekuje od władz Ukrainy działań ws. Wołynia. - Oczekuję i między innymi w ramach tego oczekiwania ustaliłem, że będziemy podejmowali kroki zmierzające do uczynienia tego tematem, który przestanie być między naszymi narodami tym powodem do gniewu, do tej zranionej głęboko pamięci, czy też jak niektórzy mówią, do nienawiści - mówił.

- Nie umiałbym pójść do mojego sąsiada i powiedzieć mu tak: "słuchaj, jak się nie przyznasz do tego, że szkodziłeś mojej rodzinie przez całe lata, albo że ukradłeś coś z naszego dobytku w czasach strasznej biedy, albo że przyczyniłeś się do śmierci mojego dziadka, bo się z nim wykłócałeś i awanturowałeś o miedzę. Jak się teraz do tego nie przyznasz, to ja ci nie odkręcę tutaj kurka z wodą, żebyś mógł zacząć gasić twój dom, który płonie. Nie, idź do kogoś innego". Ja bym czegoś takiego nie mógł zrobić, choć być może wielu ludzi by to zrobiło - mówił Duda.