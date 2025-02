- Nie będę prowadził kampanii wyborczej, ponieważ nie startuję w tych wyborach - zaznaczył stanowczo Andrzej Duda w Kanale Zero, odnosząc się do sprawy poparcia któregoś kandydata w wyborach prezydenckich. Podkreślił, że najbliżej w kwestii poglądów jest mu do Karola Nawrockiego.