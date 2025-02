Prezydent reaguje na zawiadomienie ws. "zamachu stanu"

Prezydent Andrzej Duda odniósł się do zawiadomienia, jakie złożył prezes TK Bogdan Święczkowski ws. rzekomego zamachu stanu przeprowadzanego przez premiera Donalda Tuska i członków rządu. - Pan prezes jest bardzo doświadczonym prokuratorem i myślę, że jeżeli chodzi o znamiona czynu zabronionego, to nie miał tutaj problemu, żeby sformułować takie zawiadomienie - mówił w rozmowie z Kanałem Zero.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez premiera Donalda Tuska, członków rządu oraz koalicji rządzącej. Zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski, dawny współpracownik Zbigniewa Ziobry, miał wszcząć w tej sprawie śledztwo.

O tę sytuację został zapytany prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Robertem Mazurkiem z Kanału Zero.

- Na pewno mamy do czynienia z całą serią powtarzających się i trwających rażących naruszeń prawa ze strony różnych osób, które dzisiaj sprawują władzę wykonawczą, znaczy są członkami rządu. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości - powiedział Duda.

- Ja oczywiście nie widziałem tego zawiadomienia, które złożył pan prezes Bogdan Święczkowski. Natomiast proszę pamiętać, że pan prezes jest bardzo doświadczonym prokuratorem i myślę, że jeżeli chodzi o znamiona czynu zabronionego, to nie miał tutaj problemu, żeby sformułować takie zawiadomienie - stwierdził prezydent.

Duda wskazał, że Święczkowskiemu najprawdopodobniej chodzi np. o kwestię niepublikowania orzeczeń TK oraz nieuznawanie jednej z izb Sądu Najwyższego. Wskazał też na zmiany w Prokuraturze Krajowej.

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek dopytywał, czy to jest zamach stanu. - To na pewno są rażące naruszenia prawa. Przede wszystkim to są rażące naruszenia konstytucji, choćby artykułu 7., który mówi o praworządności - podkreślił prezydent Duda.

Gość programu stwierdził, że według Święczkowskiego obywatele mają problem ze zrozumieniem "zagmatwanego gąszczu prawnego" w Polsce. - I po prostu postanowił, że zajmie się tym prokuratura, a nie, że będzie to tłumaczył w telewizji - powiedział prezydent.

Prezydent broni reform PiS

Zajmujący pierwszą funkcję w państwie przekonywał, że rządy PiS dokonywały zmian w prawie "w majestacie prawa, w majestacie konstytucji". - I większość z tych zmian została podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej. Z niektórymi z nich się nie zgodziłem - przypomniał.

Duda skrytykował także autorytety prawne, które stanęły po stronie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który krytycznie oceniał zmiany wprowadzane przez PiS.

- Polska konstytucja jest polską konstytucją, polski Trybunał Konstytucyjny jest polskim Trybunałem Konstytucyjnym, polska konstytucja w moim osobistym przekonaniu jest najwyższym aktem prawnym w Polsce, wyższym niż przepisy europejskie - podkreślił.

Zawiadomienie prezesa TK

Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował w środę o złożeniu zawiadomienia do prokuratury, oskarżając premiera Donalda Tuska oraz innych przedstawicieli rządu o dokonanie "pełzającego, ustrojowego zamachu stanu". Zarzuty dotyczą m.in. zaprzestania publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz podważania statusu legalnie powołanych sędziów. Święczkowski podkreślił, że działania te mają na celu zmianę konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej oraz uniemożliwienie funkcjonowania organów konstytucyjnych, takich jak TK, Krajowa Rada Sądownictwa i Sąd Najwyższy. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte przez zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego.

Michał Ostrowski jest związany z poprzednim kierownictwem prokuratury pod przewodnictwem Zbigniewa Ziobry. Po zmianie na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, które objął Adam Bodnar, doszło do napięć między nowym kierownictwem a prokuratorami lojalnymi wobec wcześniejszego kierownictwa. Ostrowski publicznie kwestionował decyzje Bodnara, w tym odwołanie prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, co doprowadziło do wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego.