Tragiczna decyzja dyspozytora. Mężczyzna zmarł sam w mieszkaniu

Podczas rozmowy z dyspozytorem medycznym Dawidem C., pan Kazimierz poczuł się lepiej, a objawy ustąpiły. Dyspozytor zdecydował, że nie wyśle karetki, ale zalecił, by w razie pogorszenia stanu zdrowia ponownie zadzwonić po pomoc.

Pod koniec stycznia 2025 r. prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko 37-letniemu dyspozytorowi. Dawidowi C. zarzuca się narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Dawid C. nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Grozi mu teraz od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura podkreśla, że dyspozytor nie był wcześniej karany.