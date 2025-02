Pożar hali w Gdańsku. Pilny apel RCB

Dagmara Kleczewska z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot przekazała, że w hali znajdowało się około 1,5 tys. rowerów MEVO, w tym ponad 1,3 tys. ze wspomaganiem elektrycznym oraz 1000 akumulatorów . Rowery należą do hiszpańskiego operatora CityBike Global, który posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Pożar nie wybuchł bezpośrednio w części hali, gdzie przechowywano rowery.

Budynek, w którym doszło do pożaru, jest wpisany do rejestru zabytków od 2002 roku. Rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Marcin Tymiński, poinformował, że inspektorzy przeprowadzą oględziny po zakończeniu akcji gaśniczej, co planowane jest na piątek.