Wybuch pożaru w Gdańsku. Pilne prośby służb

W dawnych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego na gdańskiej Przeróbce wybuchł w środę po godz. 13 pożar. Przed przyjazdem służb z budynku ewakuowało się ok. 60 osób. Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Jak informowano, wewnątrz znajdują się m.in. rowery elektryczne i baterie do rowerów.

- Wiemy, że mamy do czynienia z dużą ilością składowanych baterii litowo-jonowych, w związku z czym będzie potrzebna duża ilość wody. Baterie wytwarzają dużą ilość ciepła, co za tym idzie strażacy będą potrzebować schładzać je jak najdłużej, a wiadomo, że to nie tylko pożar baterii, ale też pożar budynku - mówił na antenie TVN24 bryg. Dariusz Surmacz.