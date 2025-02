Michał K. niedługo wyjdzie? "Nie potrwa to dłużej niż kilka dni"

- Środki na kaucje są sukcesywnie przekazywane - ale to musi chwilę potrwać. Kilka osób już wykonało przelewy, które zostały zaksięgowane w GB. To jest procedura, w ramach której środki, również wypłacane z lokat, muszą być przesłane, przewalutowane, a brytyjski sąd musi to zatwierdzić. Stąd pewna zwłoka. Ale nie potrwa to dłużej niż kilka dni - przekazał Wirtualnej Polsce europoseł Michał Dworczyk.