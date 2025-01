Afera w RARS. Ekstradycja Michała K. dopiero w następnym roku?

Jak ujawniła telewizja TVN24, były prezes RARS ma pozostać w areszcie do 5 lutego. Wyjdzie z niego, jeśli do tego czasu wpłaci poręczenie majątkowe wynoszące 365 tysięcy funtów. Nieoficjalnie wiadomo, że kaucja 200 tysięcy funtów została już wpłacona.

Dodatkowo sąd zdecydował o restrykcjach, których ma przestrzegać Michał K. na wolności. Każdego dnia w godzinach 23-5 będzie musiał przebywać w miejscu swojego zamieszkania i będzie to monitorowane elektronicznie. Musi też mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy i w godzinach 23-6 odbierać wszystkie połączenia. Codziennie, między godziną 16 a 20 musi się także meldować na posterunku policji.

Jego paszport i dowód osobisty zostały oddane policji. Ponadto, obowiązuje go zakaz wyjazdu za granicę z wyjątkiem stawienia się w sądzie lub wcześniej umówionego spotkania z prawnikiem.

- Od większości decyzji w sądach europejskich przysługuje odwołanie, podobnie jest i w przypadku postanowienia sądu o wyrażeniu zgody na wydanie osoby ściganej. W Wielkiej Brytanii również istnieje procedura odwoławcza od decyzji sądu pierwszej instancji. Oznacza to, że jeżeli osoba, której wydania się żąda, jest niezadowolona z decyzji sędziego wydanej na rozprawie ekstradycyjnej, może zwrócić się do sądu wyższej instancji (High Court) z odwołaniem - mówi Wirtualnej Polsce mec. Paweł Gołębiewski, szef Praktyki Przestępczości Międzynarodowej i Obsługi Klienta Zagranicznego w Kancelarii "Kopeć i Zaborowski".

Jak dodaje, w niektórych przypadkach możliwa jest również dodatkowo apelacja do sądu najwyższego, a mianowicie do Supreme Court.

- Musi to być jednak wyjątkowa okoliczność, w grę wchodzi jedynie apelacja dotycząca kwestii, której rozwiązanie jest niezwykle ważne dla dobra publicznego, a nie tylko dla osoby apelującej. Apelacja do Supreme Court możliwa jest tylko wówczas, jeżeli zagadnienie dotyczy kwestii prawnej , nie zaś samych faktów - podkreśla prawnik.

W zakresie procedury obowiązującej w Wielkiej Brytanii, o ile sąd odwoławczy (High Court) nie zdecyduje inaczej, rozprawa odwoławcza musi rozpocząć się nie później niż po 40 dniach. A to oznacza, że do prawomocnej decyzji o przekazaniu może dojść najwcześniej we wrześniu 2025 r.