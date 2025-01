Michał K. dostał całą listę wymogów od sądu w Londynie

Poseł PiS do Parlamentu Europejskiego, Piotr Mueller, poinformował na platformie X, że brytyjski sąd zdecydował o zwolnieniu Michała K. z aresztu. "Oznacza to, że będzie on z wolnej stopy odpowiadać przed sądem ekstradycyjnym" - dodał. Informację tę potwierdził obrońca Michała K., Luka Szaranowicz.