Atak na most Krymski. Na oczach wypoczywających Rosjan

Atak na most Krymski i "zasłona dymna"

Ruch samochodów na moście został wstrzymany na kilkadziesiąt minut. Według komunikatu z godz. 13:13 "ruch został przywrócony". Nie wiadomo, czy most został trafiony. Według kanału Mash rosyjska obrona powietrzna w rejonie mostu zadziałała co najmniej cztery razy. Natomiast kanał Baza podaje, że dym wokół mostu to "specjalna zasłona dymna".