Rosjanie zmienili taktykę. "W tym roku nie będzie już kozackiej szarży"

- A trzecia część to wszystkie nowe brygady szkolone na zachodnim sprzęcie z kompletnymi "świeżakami" w składzie. W efekcie na froncie mnożyły się proste błędy. Przykładem są duże straty polskich haubic na froncie - Krabów. Wzięły się z lekkomyślności i "kozaczenia" załóg ukraińskich. M.in. wyłączali system przeciwpożarowy, by sobie zapalić papierosa i powodowali pożar. Czasami uzupełniali amunicję w szczerym polu, przez co stawali się łatwym celem dla rosyjskich dronów. Powtórzę, to takie "kozaczenie" i bezmyślność. Dostali dobry sprzęt i wyobrazili sobie, że są nieśmiertelni - podkreśla ekspert.