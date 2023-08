Ukraina przełamała linie obronne Rosjan na południu? "Jestem sceptyczny"

- Obecnie zmieniają plany, rzucają kolejne brygady. Uderzają małymi grupami szturmowymi, posuwają się bardzo powoli do przodu. To, co jest niepokojące, to fakt, iż na froncie pojawiło się dużo nowych brygad. Co najmniej trzy na kierunku północnym, na granicy obwodów ługańskiego i charkowskiego. To brygady, które raczej nie wezmą już udziału w działaniach ofensywnych, na głównych kierunkach ukraińskich uderzeń. W sumie rzucono takich brygad około 10. Część z nich do tej pory jeszcze nie walczyła. Rosjanie to wykorzystują i osłabiają zdolności ofensywy ukraińskiej - ocenia były wojskowy.