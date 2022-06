Hanna Malar: Z prostego boju przeszliśmy do gry w szachy

Do 24 lutego cieszyliśmy się pełną swobodą słowa. Uważaliśmy to za jedno z najważniejszych osiągnięć naszej demokracji. Niestety, czas wojenny ma swoją specyfikę. Każda informacja wypuszczona do obiegu publicznego staje się bronią i ma służyć tylko umocnieniu obronności naszego państwa. Teraz nie mamy zadania informować społeczeństwa, a często wręcz odwrotnie - naszym obowiązkiem jest nie informować. Cywilom ciężko do tego się przyzwyczaić.