Jak długo Biden będzie w stanie wspierać Ukrainę?

Spodziewać się niespodziewanego

Pierwszym testem dla tej sieci będą wybory jesienią tego roku. Wybiorą one nową Izbę Reprezentantów oraz jedną trzecią Senatu – senatorowie wybierani są na 6 lat, ale co dwa lata wyborczej weryfikacji poddaje się jedna trzecia składu izby. Są to tzw. midtermy – wybory w środku kadencji urzędującego prezydenta. Tradycyjnie są one trudne dla partii kontrolującej Biały Dom. Wyborcy, którzy po dwóch latach chcą wysłać prezydentowi sygnał, że się w czymś na nim zawiedli, mogą to zrobić karząc w wyborach kandydatów jego partii do Kongresu.