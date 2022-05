Materniak: "Zgniły pokój" oznaczałby dla Zełenskiego trudne pytania od Ukraińców

Ale przez osiem ostatnich lat odbudowała gospodarkę i przygotowała armię do wojny. Teraz widzimy efekty: Rosjanie zostali wypchnięci spod Kijowa, Charkowa czy Czernihowa. Gdyby to był 2014 r., być może po paru dniach byliby w centrum Kijowa. Gdyby w obecnej sytuacji udało się doprowadzić do zawieszenia broni, to dałoby Ukrainie czas na odbudowę zniszczeń dzięki wsparciu Zachodu i większej niż poprzednio pomocy gospodarczej. To jest ta opcja, w której zawieszenie broni będzie lepsze niż walka.