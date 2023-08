Rozmowy pokojowe w Arabii Saudyjskiej. "Teraz Rosja jest czarną owcą"

- To zależy, czy polityczne kalkulacje w Rosji bądź Ukrainie przeważają za jednym bądź drugim scenariuszem. W tym momencie Putin uważa, że nie jest to w jego interesie. Dlatego, że nie chce brać udziału ze słabszej pozycji. Z kolei Ukraina chciałaby, żeby Rosja była przymuszona do rozmów - poprzez sytuację na froncie, ale także poprzez presję państw globalnego południa i Zachodu. Przedłużająca się wojna może przełożyć się także na destabilizację wewnętrzną Rosji. Jeżeli te czynniki będą ze sobą współgrać, powstanie taka masa krytyczna, w których Rosja zostanie przymuszona do negocjacji. A Ukraina będzie prowadzić rozmowy z pozycji siły i wynegocjować dla siebie akceptowalne warunki zawieszenia broni. Do tego jest jednak długa droga – mówi WP Wojciech Lorenz.