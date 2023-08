Ukraina zmienia taktykę. Celem wykrwawienie Rosjan

- Mają w tym swój cel. Rosyjska logistyka kołowa jest bardzo nadwyrężona na dystansach, właśnie do 150 kilometrów. Uderzenia w nią zaburzają zdolności do odtwarzania gotowości bojowej. Ukraińcy, nie mając przewagi w powietrzu, postanowili prowadzić wojnę w wymiarze taktycznym, zmuszając przeciwnika do generowania swoich rezerw i ponoszenia w ten sposób strat. To będą krwawe walki - mówi Korowaj.