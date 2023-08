Gdzie była Straż Graniczna? Kontrowersje ws. białoruskich śmigłowców

Zdaniem Jarosława Wolskiego, niezależnego analityka wojskowego, mogła być to białoruska prowokacja, co wskazuje na wyposażenie obu maszyn. "Maszyny, które tego dokonały, miały komplet dipoli i flar odkrytych w wyrzutnikach (...)" - napisał Wolski na Twitterze. W jego ocenie lot nad obszarem zabudowanym mógł służyć temu, by lokalni mieszkańcy wyciągnęli telefony i nagrali, co się dzieje, by nagłośnić sprawę w mediach.