Wiceminister Zbigniew Ziejewski z PSL głosował po myśli PiS

W czwartek ujawniliśmy, że rekomendowany przez PSL wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych procesuje się o miliony złotych z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i jednocześnie dzierżawi od niego setki hektarów ziemi . Zarazem też KOWR podlega mu w niektórych obszarach, co prowadzi do konfliktu interesów.

Po naszej publikacji szybko zareagował premier Donald Tusk. - Sprawdzę, o co chodzi w tych informacjach i czy one są dyskwalifikujące dla wiceministra - zapowiedział.

Skandal w rządzie. Szejna unika odpowiedzi. "Nie krytykujemy siebie"

Tusk reaguje na doniesienia WP. "Sprawdzę, czy są one dyskwalifikujące"

Do wyjaśniania z władzami partii będzie jednak więcej.

Wiceminister zdymisjonowany. Ma na koncie wyroki sądu

Najpierw sąd w czerwcu 2020 r. zdecydował, że dzierżawa ziemi dla firmy Ziejewskiego wygasła. To oznaczało katastrofę dla polityka - straciłby gospodarstwo, które było jego matecznikiem i od którego zaczynał rozwój firmy.

24 sierpnia doszło do niespodziewanego spotkania - Ziejewski i jego pełnomocniczka zostali zaproszeni do oddziału KOWR w Olsztynie. Tam uzgodniono, że Ziejewski wycofa apelację od wyroku z czerwca, a w zamian dostanie przedłużenie dzierżawy do 2025 r.