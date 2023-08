Padły sugestie o zestrzeleniu śmigłowców. Mamy komentarz polskiego generała

Gen. Rajchel podkreśla z kolei, że w podobnych sytuacjach wiele zależy od kontekstu i relacji z drugim krajem. - W tym przypadku nie są one najlepsze, ale i tak nie upoważniałoby nas to do najgorszego - mówi, stanowczo zastrzegając przy tym, że "kiedy sytuacja jest napięta i tego rodzaju działania mogą generować późniejsze narastanie konfliktu, to trzeba było postępować zdecydowanie".