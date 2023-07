F-16 w końcu trafią na Ukrainę? "Amerykanie będą dążyć, by konflikt rozwiązać"

"Z samolotami musi przyjść nowoczesna broń"

- Najlepiej dla USA byłoby, żeby konflikt zakończył się do końca roku i Kijów odniósł spektakularne zwycięstwo. Waszyngton przeznaczył już na ten cel miliardy dolarów. W wyborach - jeśli nie będzie sukcesu na froncie - republikanie będą to Bidenowi głośno wytykać. Między innymi dlatego przyszły rok będzie dążeniem do rozwiązania konfliktu. Tym bardziej, że nie widać, by któraś ze stron miała przewagę do zdecydowanego militarnego pokonania przeciwnika - uważa wojskowy.