Awantura o ukraińskie zboże i apel o studzenie emocji. "Nie tędy droga"

- Co innego mówi Wołodymyrowi Zełenskiemu w Kijowie, co innego w Ukrainie, co innego w Polsce, a co innego w Brukseli. Jeżeli na poziomie stolicy Unii Europejskiej szef rządu nie potrafi wypracować stanowiska, które byłoby zgodne z unijnym i chroniło interesy Polski, to świadczy to o słabości tej władzy. To uprawianie polityki przez "słonie w składzie porcelany". Niestety, ale polityka zagraniczna jest prowadzona na użytek wyborów i kampanii wyborczej. Do 2015 roku w sprawach zagranicznych uprawiany był konsensus, uzgadniany z opozycją - mówi WP Sawicki.