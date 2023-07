Ostre słowa premiera Ukrainy o Polsce

Polska zapowiada blokadę. Jest reakcja Ukrainy

"Rosja zakłóciła inicjatywę zbożową, niszcząc infrastrukturę naszych czarnomorskich portów i po raz kolejny prowokując światowy kryzys żywnościowy. W tym krytycznym czasie Polska zamierza nadal blokować eksport zboża UA do UE. To nieprzyjazne i populistyczne posunięcie, które poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarkę Ukrainy" - skomentował w czwartek na Twitterze premier Ukrainy Denys Szmyhal. Wezwał partnerów Ukrainy i Komisję Europejską "do zapewnienia niezakłóconego eksportu wszystkich ukraińskich produktów rolnych do UE". "To akt solidarności nie tylko z Ukrainą, ale ze światem, który polega na naszym zbożu - dodał premier Ukrainy.