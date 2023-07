Premier Ukrainy uderza w rząd PiS. Mamy reakcję polskich władz ws. tranzytu zboża

W sprawie wpisu Szmychala głos zabiera także wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. - Widziałem ten wpis i mogę powiedzieć tak: uważam, że to nie jest zbyt dyplomatyczna wypowiedź, nie jest to zbyt rozsądna wypowiedź. Polska Ukrainie pomaga w ogromnym stopniu, w ogromnym stopniu tego wsparcia udziela. Natomiast wszystko, co robimy dla Ukrainy, jak i dla innych sojuszników, robimy zawsze dlatego, że to jest realizacja naszego interesu narodowego, naszego interesu państwowego. Zawsze się tym kierujemy - zaznacza.