"Obnażę go do gołego, ze wszystkich kłamstw". Minister odpowiada rolnikom: "pokazaliśmy, że jesteśmy z wami"

- Ja usilnie namawiałem wszystkich, żeby sprzedawali zboże wtedy, kiedy my dokonywaliśmy dopłat. To były historyczne dopłaty, 3000 zł do hektara pszenicy. Do tego trzeba doliczyć 1000 zł dopłat unijnych oraz jeszcze 500 zł na nawozy i 200 zł na paliwo. To pokrywało wszystkie koszty uprawy hektara pszenicy. A to, co rolnik sprzedał, nawet po tej historycznie niskiej cenie, to był zysk dla rolnika. Tak że rolnik nie może mówić, że państwo nie zachęcało do sprzedaży, a tym bardziej, że nie pomogło - przekonuje szef resortu rolnictwa.