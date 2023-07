Wrze w bastionie PiS-u, politycy się wystraszyli. "Chłopy wyjdą na ulice"

I przewiduje - teraz się to zmieni. - Te fajne 500 plus, te trzynastki, czternastki - ludzie się tym zachłysnęli, bo dają. Tylko, że nikt nie wyjął sobie tego z kieszeni. Skąd dają? Z naszych podatków - mówi Irena. To jednocześnie sołtyska we wsi od kilku kadencji, nie należąca do żadnej partii politycznej. Kiedy pojawiła się na rozmowach w Warszawie, to wiceminister Janusz Kowalski od razu zaczął wypytywać, czy przypadkiem nie jest z PSL. Nie jest.