Nie tylko miecz na ręce ojca Rydzyka. Wcześniej zbroja husarska z kolczugą

W niedzielę to właśnie Jacek Sasin na swoim Twitterze pochwalił się: "Wraz z Pawłem Majewskim prezesem Grupy Enea wręczyliśmy O. Tadeuszowi Rydzykowi miecz z czasów Mieszka I. Trafi on do Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu".