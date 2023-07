Tusk ma się spotkać z liderami partii opozycyjnych. Trwa dopinanie "paktu senackiego" po burzy Biedronia

Z kolei szef klubu Lewicy liczy, że "pakt senacki" zostanie ogłoszony do końca lipca. - Dokładnej daty nie znam, bo to liderzy opozycji będą ogłaszali szczegóły. Jestem przekonany, że dojdzie do skutku. Nawet czasem jak prowadzimy trudne rozmowy, to wierzę w mądrość opozycji. Lewica zgłosiła swoje propozycje do "paktu", liczymy, że większość zostanie uwzględniona. Nie jesteśmy chytrzy na miejsca, po prostu chcemy być uczciwie traktowani i mam wrażenie, że do tej pory jesteśmy – dodaje Krzysztof Gawkowski.