Fatalna pomyłka Dudy ws. "lex Tusk". "Skandaliczne"

Gdy zwracamy uwagę, że komisja ds. wpływów rosyjskich powołana w Polsce przewiduje zupełnie inny tryb postępowania, Laurent Esquenet-Goxes mówi wprost: - We Francji to nie byłoby możliwe. Nie wyobrażam sobie, żeby Marine Le Pen miała być wykluczona z życia politycznego na podstawie raportu komisji. To byłby trudny do opisania skandal, konstytucja tego nie przewiduje, nie mówiąc o jasnym trójpodziale władzy. Co więcej, nawet jeśli jej związki z Rosją, a wcześniej także jej ojca, wydają się ewidentne (świadczy o tym choćby wielomilionowa pożyczka zaciągnięta w banku kontrolowanym przez ludzi bliskich Putinowi – red.) - nie ma jasnych dowodów, które by wskazywały, że te kontakty realnie zagrażały bezpieczeństwu państwa. Musiałby stwierdzić to sąd - mówi Wirtualnej Polsce francuski deputowany.