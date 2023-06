Podpisał, ale już się nie cieszy. Prezydent w piątek zawetował swoją decyzję z poniedziałku [OPINIA]

Andrzej Duda pięknie mówił też o dwuinstancyjnym postępowaniu sądowym. Chce odwołań od decyzji komisji do sądu apelacyjnego, co do zasady Sądu Apelacyjnego w Warszawie (gdyby ktoś nie kojarzył, który to sąd, uprzejmie informuję, że to ten, którego prezesem jest Piotr Schab, zaufany człowiek obozu Prawa i Sprawiedliwości).