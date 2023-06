Prezydencka lista wyborcza. Ludzie Andrzeja Dudy chcą kandydować do Sejmu

Swoich planów nie zdradza też Piotr Ćwik, rekomendowany do Pałacu Prezydenckiego jako przedstawiciel środowiska skupionego przy byłej premier Beacie Szydło (która wciąż ma z Dudą dobre relacje). To były wojewoda małopolski, od 2020 roku - zastępca szefa kancelarii Andrzeja Dudy. - Piotr jest na prezydenckiej liście kandydatów do Sejmu - przekonują nasze źródła.