Przełomowa narada w BBN? Kulisy "rozejmu" na szczytach władzy

Oficjalnie powodów tej decyzji jest klika: m.in. waga sprawy, specjalistyczna materia do wyjaśnienia, a także duża liczba świadków do przesłuchania. Tak to tłumaczy prokuratura. No i kluczowy jest fakt, że to Prokuratura Krajowa prowadzi wielkie postępowanie dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę. To właśnie do tego śledztwa zostanie włączona sprawa rakiety.