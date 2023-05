Znaleziono głowicę rosyjskiego Ch-55. Wiemy, jaki mógł być plan Kremla

Generał Roman Polko wskazuje, że rakieta najprawdopodobniej miała być wabikiem dla ukraińskiej obrony. - Myślę, że wystrzelenie tej rakiety nie miało na celu zniszczenie czegokolwiek, chodziło o to, by dołożyć problemów obronie powietrznej. Tak samo używają dronów. Nie ma tylu systemów Patriot, by skutecznie przeciwdziałać takim zmasowanym atakom - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.