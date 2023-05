Błaszczak wiedział o rakiecie pod Bydgoszczą? Padła dokładna data

"Składamy dzisiaj wniosek o to, aby ujawnił pan meldunki operacyjne, które są w pana posiadaniu, które dadzą nam jasne światło, kto dzisiaj w sprawie pocisku pod Zamościem (koło Bydgoszczy) kłamie. Czy to pan, który nie podjął działań, a w meldunkach operacyjnych miał wiedzę o incydencie i o zdarzeniu w polskiej przestrzeni publicznej 16 i 17 grudnia, czy generałowie" - mówił szef klubu Lewicy, zwracając się do ministra Błaszczaka.