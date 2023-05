"Cud" w Parczewie. Jest oficjalne stanowisko kurii

"A co można innego robić w Parczewie", "gdy byliśmy poganami, modliliśmy się do drzew i chyba do tego wracamy", "coś takiego było u Ferdka Kiepskiego na ścianie", "ja bym chyba zaczął listki z tego drzewa sprzedawać i ławeczki dwie dostawił" - to jedne z wielu komentarzy, które pojawiły się pod materiałem.