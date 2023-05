"Pół Polski by nie było". Mocne słowa Banasia, wszczyna kontrolę

Błaszczak oskarża generała

Wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak przekazał, że Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP generał Tomasz Piotrowski zaniechał obowiązków i nie poinformował go o obiekcie. Sam generał opublikował apel, w którym poprosił Polaków, by "w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy".