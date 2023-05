Burza po tłumaczeniach szefa MON. "Szuka kozła ofiarnego"

- To skandal, jeśli faktycznie premier przez wiele miesięcy nie wiedział, że rakieta zdolna do przenoszenia broni jądrowej przeleciała pół Polski i spadła na naszym terytorium. Jeśli prezydent Polski, jako zwierzchnik sił zbrojnych, o tym nie wiedział, jest to skandal do kwadratu. Wierzę jednak, że wojsko działało zgodnie ze swoimi możliwościami. Konsekwencje powinien ponieść minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po takim blamażu powinien podać się do dymisji – uważa gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.